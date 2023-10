Prognose: 2024 mehr Flugpassagiere als vor Corona

Die 5 größten Flughäfen Europas ■ 1. Istanbul Airport (Türkei): 64 Millionen Passagiere ■ 2. London Heathrow (Großbritannien): 62 Millionen Passagiere ■ 3. Paris Charles De Gaulle (Frankreich): 57 Millionen Passagiere ■ 4. Amsterdam Schipol (Niederlande): 52 Millionen Passagiere ■ 5. Madrid Barajas (Spanien): 51 Millionen Passagiere ■ 6. Frankfurt Main (Deutschland): 49 Millionen Passagiere

Nach einem starken jahresbezogenen Anstieg der Fluggastzahlen im August von 11,6 Prozent hat der Branchenverband ACI am Mittwoch seine Prognose für das kommende Jahr hochgesetzt.Das Volumen werde 1,4 Prozent über dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019 liegen, teilte der Verband in Brüssel mit. Für das laufende Jahr wird noch ein Rückstand von 4,5 Prozent erwartet.Unter den großen Drehkreuzen hatte allein Istanbul im August mehr Gäste (+12,6 Prozent) als 4 Jahre zuvor. Das hängt mit der starken Expansion von Turkish Airlines zusammen. Frankfurt hat mit minus 15,3 Prozent den größten Rückstand zum Vorkrisen-Niveau unter Europas Top-6-Flughäfen.An einzelnen kleineren Flughäfen haben die Direktfluggesellschaften ihr Angebot extrem ausgebaut, während sie am deutschen Markt reduzierten.