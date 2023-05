Sasa: Rossi de Mio Generaldirektor ad interim

Ruggero Rossi de Mio wurde am heutigen Donnerstag vom Verwaltungsrat der Sasa AG in enger Abstimmung mit den Eigentümern zum Generaldirektor ad interim bestellt, bis das Auswahlverfahren für die Stelle als Generaldirektor/Generaldirektorin abgeschlossen ist.„Rossi de Mio verfügt über die nötigen beruflichen Erfahrungen, kennt den Betrieb und genießt das volle Vertrauen aller Gesellschafter, des Verwaltungsrates und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,“ so Präsidentin Astrid Kofler, „es freut mich, dass Stabilität gewährleistet ist und ich wiederhole, dass Sasa stets voll handlungsfähig war und ist.“Der Bozner Ruggero Rossi de Mio, Jahrgang 1976, war nach beruflichen Stationen bei KPMG und PwC in Italien und Belgien, bei der Südtiroler Sparkasse tätig. Seit 1. September 2020 verantwortet er als CFO bei Sasa die Bereiche Verwaltung, Finanzen und Controlling. „Mit der vorläufigen Besetzung durch Rossi de Mio kann das reibungslose Funktionieren und die Kontinuität der Gesellschaft weiterhin gewährleistet werden“, so Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Deshalb sei es gut, dass der Verwaltungsrat zu dieser Entscheidung gekommen ist.