Schlussverkauf geht in die Verlängerung

„Wichtiges Signal an den Kunden“

In den 15 Südtiroler Tourismusgemeinden dauert der Saisonschlussverkauf noch bis zum 15. September. Darauf weist der hds hin. Der Wirtschaftsverband ist von der Bedeutung und den Vorteilen fixer Schlussverkaufstermine auch in den Tourismusgemeinden nach wie vor überzeugt. „Sie sorgen für Transparenz und Klarheit. Außerdem geht es darum, eine gleiche Ausgangsposition für kleine und große Handelsbetriebe zu schaffen, unabhängig von der Werbeleistung,“ erklärt hds-Präsident Philipp Moser.Der Saisonschlussverkauf ist ein wichtiges Verkaufsinstrument. „Auf der einen Seite ist er für die Handelstreibenden ein wesentliches Instrument für die Lagerräumung und auf der anderen Seite eine klare Botschaft an die Kunden, dass in dieser Zeit Restwaren günstig verkauft werden“, ergänzt der Präsident der Gruppe Fashion im Wirtschaftsverband hds, der Grödner Markus Rabanser.Die 15 Tourismusgemeinden bzw. -orte sind Tiers, Kastelruth, Ritten, St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein, Enneberg, St. Martin in Thurn, Wengen, Abtei, Corvara, Stilfs, Kurzras, Reschen und St. Valentin auf der Haide.