Smartphone-Hersteller verkauft bald E-Autos

Xiaomi ist der drittgrößte Smartphone-Hersteller weltweit und produziert auch Tablets, Smartwatches, Kopfhörer und E-Roller. Bereits 2021 hatte das Unternehmen angekündigt, in die Autobranche einsteigen zu wollen. Die Aktie von Xiaomi sprang am Dienstag an der Börse in Hongkong um fast 10 Prozent nach oben.Produziert wird das Auto allerdings vom chinesischen Autokonzern BAIC. Die Batterien liefern der chinesische Autohersteller BYD und der chinesische Batteriespezialist CATL.Xiaomi-Chef Lei erklärte, sein Unternehmen wolle in den kommenden 10 bis 20 Jahren einer der fünftgrößten E-Auto-Hersteller der Welt werden. China ist der größte Markt für Elektroautos.In der Volksrepublik gibt es bereits Dutzende Anbieter, die sich letzthin auch auf dem europäischen Automarkt ausbreiten wollen. Darunter zählt beispielsweise der BYD-Konzern.