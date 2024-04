Sommerschlussverkauf: Die Termine stehen fest

„Wichtiges Instrument der Lagerräumung“

Insgesamt soll der Schlussverkauf 4 Wochen bis zum 16. August dauern. In 15 Tourismusorten, in welchen der Schlussverkauf erst am 17. August beginnt, dauert die Rabattaktion bis zum 14. September. Philipp Moser , der Präsident des Wirtschaftsverbandes hds , und Markus Rabanser, der Präsident der Fachgruppe Fashion im hds , betonen in einer gemeinsamen Stellungnahme, wie wichtig solche Aktionen sind: „Auf der einen Seite ist er für die Handelstreibenden ein wesentliches Instrument für die Lagerräumung; auf der anderen Seite eine klare Botschaft an den Kunden, dass in dieser Zeit Restwaren günstig verkauft werden.“Welche Auswirkungen eine Liberalisierung der Schlussverkäufe mit sich bringt, zeigten das Beispiel Trentino, aber auch Deutschland und Österreich. Davon profitiert hätten nur Ketten und große Betriebe. Kleine, familiengeführte Betriebe hätten vom Effekt der Sonderverkäufe kaum etwas abbekommen.„Im Trentino möchte unsere Schwesterorganisation – die Federmoda Trentino – sogar wieder zurückrudern und die gleichen Regeln bzw. fixe Termine wie in Südtirol wieder einführen“, sagt Rabanser.