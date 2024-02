Südtirol bei Urlaub von mehr als 3 Übernachtungen auf Platz 1

Klassische Beherbergungsbetriebe an erster Stelle

Ein Drittel sportlich aktiv

„Diese Umfrage bestätigt, dass Südtirol weniger als klassisches Kurzurlaubsziel gilt, sondern dass Südtirol für einen Urlaub von mehr als drei Übernachtungen gewählt wird. Der Wintertourismus ist somit Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung und sorgt für Arbeitsplätze und Wertschöpfung vor Ort“, kommentiert Confcommercio-Vizepräsident Manfred Pinzger die Ergebnisse der Umfrage.Laut einer Studie der Beobachtungsstelle für Tourismus der Confcommercio verbringen 62 Prozent der Befragten einen Kurzurlaub von maximal zwei Übernachtungen in den Bergen, während 29 Prozent einen Urlaub von drei bis fünf Nächten verbringen.Bei einer durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgabe von rund 350 Euro stehen bei der Wahl der Unterkunft die klassischen Beherbergungsbetriebe an erster Stelle. Fast die Hälfte der Befragten bevorzugt dabei eine Struktur mit ausgestattetem Wellnessbereich. 14 Prozent der befragten Italiener bevorzugen jedoch Berghütten, Chalets und Schutzhütten als Unterkunft. Dauert der Urlaub länger als eine Woche, steigt die durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgabe auf 780 Euro.Die Studie wollte auch wissen, in welchen Bergregionen die Italiener ihren Winterurlaub verbringen. 87 Prozent der Befragten wählten die alpinen italienischen Regionen. Dabei befindet sich das Trentino an der Spitze, gefolgt von der Lombardbei und an dritter Stelle Südtirol. Jenseits der italienischen Grenze, hauptsächlich in der Schweiz und Frankreich, verbringen zehn Prozent der Befragten ihren Winterurlaub.Die Umfrage erhob auch, welche Wintersportarten ausgeübt werden. Nur rund ein Drittel sind sportlich aktiv und üben alpinen Skilauf, Langlauf oder andere Disziplinen aus. Rund 40 Prozent der Befragten unternehmen Ausflüge in die Natur. Grundsätzlich stehen für die italienischen Gäste Erholung und Entspannung, der Besuch von Weihnachtsmärkten und Aufenthalte in Spas und Wellnesszentren im Mittelpunkt.„Bei diesen Aktivitäten, vor allem beim Wandern in der Natur, haben Südtirols Winterskigebiete neben den bestens präparierten Pisten zahlreiche Angebote aufzuweisen, wo der Gast auf gespurten Wegen wandern und in Schutzhütten und Almhütten einkehren kann“, verweist Confcommercio-Vizepräsident Manfred Pinzger auf weitere Vorzüge der Winterdestination Südtirol.Die Umfrage hat zudem erhoben, ob in diesem Jahr weitere Urlaubsaufenthalte geplant sind. Diesbezüglich zeigten sich die Befragten zurückhaltend, speziell auch zur Frage, ob zu Ostern, um den 1. Mai, zwischen April und Juni und im Sommer ein Urlaub geplant ist.