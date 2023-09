Südtirol will „alle Exzellenzen präsentieren“

Schwerpunkt heuer Innovation

„Bekanntheit- und Beliebtheitswerte gesteigert“

„Egal ob Handwerk, Industrie, Agrar oder Tourismus – wir müssen unserem Zielpublikum alle unsere Exzellenzen präsentieren, damit wir die gesamte Kraft und Einzigartigkeit Südtirols und seiner Produkte auf den Märkten ausspielen können“, sagt IDM-Generaldirektor Erwin Hinteregger.Deshalb habe man die Südtirol-Marke in den vergangenen Jahren von einer reinen Destinationsmarke ausgeweitet auf alle Vorzeigesektoren und so eine Regionenmarke geschaffen. Zumal die Marke auch eine so starke Strahlkraft habe, dass alle Sektoren davon profitieren würden.Bereits zum vierten Mal wirbt IDM mit einer solchen ganzheitlichen sogenannten „Brand-Kampagne“, also einer Markenkampagne, für das Land.Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf dem Thema Innovation, wie IDM erklärt. Die Kampagne zeigt Motive, die die starke Innovationskraft des Südtiroler Handwerks und der lokalen Industrie, also das ,Made in', widerspiegeln und Südtirol international als Wirtschaftsstandort für Know-how und Qualität zeigen sollen.„Wir haben durch Studien in Deutschland und Italien ermittelt, dass die Bekanntheits- und Beliebtheitswerte für die wichtigen Südtiroler Wirtschaftssektoren durch die vorangegangenen Auflagen der Brandkampagne zugelegt haben. Es zeigte sich, dass dank der Kampagne die Bekanntheit und Begehrlichkeit Südtirols als Erzeugerland von einzigartigen Agrarprodukten und Nahrungsmitteln in beiden Ländern gesteigert werden konnte. Auch Handwerk und Industrie konnten in dieser Hinsicht profitieren“, so Hinteregger.Geworben wird in reichweitenstarken Medien und speziell auch in Wirtschaftsmedien in Print und TV, zum Beispiel „Spiegel“, „Focus“, „Die Zeit“, „Süddeutsche Zeitung“, „Brandeins“, „IlSole24ore“, „Il Messaggero“, „Italia Oggi“, „L`espresso“, „Panorama“ sowie RAIPlay, Sky Go, Joyn, RTL+. Dazu kommen noch Videos auf geeigneten Webkanälen.Ziel sei es „Südtirol in den Köpfen der Zielgruppen als Premium-Marke zu positionieren“, erklärt IDM-Marketingdirektor Wolfgang Töchterle.