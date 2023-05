Südtiroler Export: Neue Märkte im Visier

6.761.000.000 Euro – das ist der Wert der Südtiroler Exporte im Jahr 2022 ( STOL hat berichtet ). Insgesamt verkauften im vergangenen Jahr 2162 Südtiroler Unternehmen Waren ins Ausland.„Der Export bleibt ein Zugpferd der Südtiroler Wirtschaft, die Exportdaten steigern sich von Jahr zu Jahr. Was uns besonders freut: Südtirols Unternehmen interessieren sich bei ihren Aktivitäten nicht nur für die Nachbarländer Deutschland, Österreich und Schweiz, sondern auch für weiter entfernte Märkte. Das eröffnet ihnen weitere Chancen“, sagte Vera Leonardelli, Direktorin Business Development von IDM, anlässlich der 2-tägigen Veranstaltung.Beim Export Forum wurden Expertenvorträge über Exportthemen sowie kostenlose Beratungsmeetings mit Spezialisten für insgesamt 25 Länder geboten.„Besonders die Beratungen zu skandinavischen Märkten waren gefragt, aber auch zu den Beneluxländern und sogar zu 'exotischeren' Märkten in Nordafrika und dem Nahen Osten“, so Leonardelli.Die geladenen Experten waren gefordert, sie gaben Antworten auf Fragen rund um Marktchancen und Marktbearbeitungsstrategien, wie etwa: Welche Branchen boomen in meinem Wunsch-Exportmarkt, welche Produkte sind dort besonders gefragt? Kann ich mit meinem Produkt und meinen Dienstleistungen dort Fuß fassen? Welche Bestimmungen muss ich beachten? Wie finde ich den richtigen Geschäftspartner oder Vertriebspartner bzw. neue Kunden? Und wie kann ich meine Aktivitäten auf einem bestimmten Markt weiter ausbauen?Unter den Märkten, für die IDM am Donnerstag eine individuelle Länderberatung anbot, waren Südtirols Top-Exportländer Deutschland, Österreich und die Schweiz, aber auch weitere Märkte in Europa wie das Vereinigte Königreich und Irland, Osteuropa und die baltischen Länder sowie eben die skandinavischen Länder und die Niederlande und Belgien.Informieren konnte man sich zudem über weltweite Märkte wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Saudi-Arabien, Marokko, Ägypten, Türkei oder Südostasien.