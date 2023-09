Südtirols Modesektor zufrieden mit Sommerschlussverkauf

Umsätze leicht geschrumpft

Positive Stimmung in Südtirol

Mit 15. September ist auch in den 15 touristischen Gemeinden der diesjährige Sommerschlussverkauf in Südtirol zu Ende gegangen.Der gesamtstaatliche Dachverband Federmoda innerhalb von Confcommercio hat in diesen Tagen bereits erste Zahlen veröffentlicht: Diese bestätigen die Prognosen, dass die Inflation sich auch auf die Kaufkraft im Sommerschlussverkauf auswirkt.Insgesamt sind die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen: So hat sich der Trend im August nach dem leichten Umsatzrückgang (minus 2,5 Prozent) im Juli zwar verbessert, war aber mit 1,7 Prozent immer noch leicht negativ.„In Südtirol können wir einen ähnlichen Verlauf verzeichnen. Die starke Präsenz der Gäste in den Sommermonaten hat auch dazu beigetragen, dass am Ende eine leicht positive Grundhaltung herrscht“, beschreibt Markus Rabanser, Präsident der Fachgruppe Fashion im Wirtschaftsverband hds, die aktuelle Lage.Nach den Sommerferien ist der berufliche und schulische Alltag zurückgekehrt. „Nun gilt es für die Modeunternehmen, in neue Markttrends zwischen Stil, Innovation und Nachhaltigkeit zu investieren und mit ihren Geschäften weiterhin zur Lebendigkeit und Vitalität unserer Ortszentren beizutragen“, betont der Präsident.Besonders digitale Kenntnisse und Dienstleistungen müssten laut dem Präsidenten erweitert werden. „Der Wandel der vergangenen Jahre macht die Notwendigkeit der Ergänzung von traditionellen Tätigkeiten durch die digitalen Technologien unumgänglich“, so Rabanser abschließend.