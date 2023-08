Technik aus Südtirol für Wiederaufbau von Notre-Dame

Weltweit war das Entsetzen groß. Beim Wiederaufbau hat das Brixner Unternehmen Microtec, das im Bereich des optischen Erkennens von Holzeigenschaften Weltmarktführer ist, nun einen wichtigen Beitrag geleistet.Eine der schwierigsten Aufgaben für die Baumeister in Paris ist die Wiederherstellung der kunstvollen Turmspitze, entworfen vom Architekten Eugène Viollet-le-Duc im 19. Jahrhundert. „Die Balken für die Grundkonstruktion der Turmspitze müssen aus einem Stück gefertigt sein und eine ganz bestimmte Neigung haben“, erklärt Melanie Kaindl von Microtec. Um noch im Wald die perfekten Eichen – mit einem Durchmesser von mehr als 1,10 Metern und mindestens 20 Metern Höhe – zu finden und keinen der Baumriesen unnötig zu fällen, wandte sich das Office National des Forêts (ONF) an Microtec.„In unserer vollständig maßgeschneiderten Optimierungs-Software haben wir virtuelle Modelle der Balken zusammen mit den Bäumen erstellt“, erklärt Projektleiter Thomas Gagliardi. Noch im Wald scannten die Förster die Bäume mit Hilfe von Drohnen und übermittelten die Bilder an Microtec zur Analyse – eine Premiere, auch für den Spezialisten aus Brixen. „Auf diese Weise konnten die Förster die passenden Bäume noch im Wald auswählen – wirtschaftlich und ökologisch ein Mehrwert“, erläutert Kaindl.Inzwischen sind die Balken schon geschnitten und in Paris bereit für die Montage. Die gesamte Sägewerksindustrie Frankreichs ist an dem Bau beteiligt – die Auswahl der tragenden Balken der Turmspitze lag aber in Südtiroler Hand. „Wir fühlen uns geehrt, dass wir einen Beitrag zu diesem Projekt geleistet haben“, sagt Microtec-Vertriebschefin Arianna Giudiceandrea.