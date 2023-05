Technik und Innovation für die Zukunft – im Sinne der Nachhaltigkeit

Der erste Teil der Veranstaltung am Donnerstag, 25. Mai, gehört ganz der Jugend und dem Nachwuchs. Teams von Studierenden und Schülern tüfteln gemeinsam mit Experten aus verschiedenen Unternehmen, der Universität, Frauhofer Italia und dem NOI Techpark an Innovationsideen für reale Herausforderungen in der Praxis.Der zweite Teil am Freitag, 25. Mai, richtet sich hingegen an alle Interessierten. Ab 13 Uhr werden die Ergebnisse des Ideenwettbewerbs präsentiert. Ebenso stellen 7 Unternehmen aktuelle Innovationen vor und es gibt Impulsreferate zu unterschiedlichen Themen.„Wir freuen uns, gemeinsam das 'In Motion - Tech Festival' in Südtirol zu starten“, sagt Klaus Mutschlechner, Präsident von Automotive Excellence Südtirol. „Diese Veranstaltung wird Akteure aus verschiedenen Sektoren zusammenbringen, einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen und auch eine Diskussion darüber anstoßen, welche Rolle Technik und Innovation für unsere Zukunft spielen.“