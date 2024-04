Vielen Südtirolern bleibt kein Geld zum Sparen

Finanzielle Lage angespannt

Mit Blick auf die nächsten 12 Monate erwarten Südtirols Arbeitnehmer mehrheitlich eine positive Entwicklung der Südtiroler Wirtschaft (Indexwert: +6 auf einer Skala zwischen -100 und +100). Die Arbeitslosenzahlen dürften konstant bleiben. Das Risiko, den eigenen Arbeitsplatz zu verlieren, wird nach wie vor mit „moderat“ bewertet. Die Perspektiven, im Bedarfsfall einen gleichwertigen Arbeitsplatz zu finden, bleiben positiv. „Hier scheint jedoch die Euphorie des letzten Jahres verflogen zu sein“, präzisiert AFI-Forscherin Maria Elena Iarossi.Trotz rückläufiger Inflation tun sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterhin schwer, mit ihrem Einkommen über die Runden zu kommen (Indexwert: -10). Auf die Frage, ob ein Auskommen mit dem Einkommen möglich sei, antworteten 34 Prozent, dass dies nur „eher schwierig“ oder „sehr schwierig“ möglich sei. Nur eine hauchdünne Mehrheit (56 Prozent) nimmt an, in den nächsten 12 Monaten etwas Geld ansparen zu können – die anderen 44 Prozent gehen davon aus, dass dies nicht möglich sein wird. „Die steigenden Preise für Güter des täglichen Bedarfs und Mieten stehen im krassen Gegensatz zum Stillstand bei den Löhnen, auch hier in Südtirol“, kommentiert AFI-Vizpräsidentin Cristina Masera.Das AFI erhebt die Stimmungslage unter Südtirols Arbeitnehmern viermal im Jahr (Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst). Die telefonisch geführte Umfrage ist für Südtirol repräsentativ.