Wintersaison in Südtirol läuft sehr gut

Plus 3,2 Prozent seit November

Gute Vorzeichen

3,22 Millionen Mal nächtigten Urlauber im Jänner in einem Südtiroler Beherbergungsbetrieb. Dies entspricht einem Plus von 3,2 Prozent – verglichen mit demselben Zeitraum 2023. Die Ankünfte hingegen nahmen um 0,5 Prozent ab. Der Anteil an Übernachtungen der Gäste aus Deutschland betrug 36,0 Prozent und jener aus Italien 35,1 Prozent.Blickt man auf die bisherige Entwicklung der Wintersaison, stellt man ebenfalls einen Aufwärtstrend im Ausmaß von 3,2 Prozent fest. Zur Erinnerung: Die Nächtigungen im November beliefen sich auf 655.0000 und im Dezember auf 2,54 Millionen.Der starke Jänner-Wert dürfte die Zuversicht der Branche nähren, die bereits ein sehr erfreuliches Jahr hinter sich hat. Im Jahr 2023 hat der Südtiroler Tourismus fast 36,1 Millionen Nächtigungen verbucht. Dies entsprach einer Zunahme um 4,9 Prozent gegenüber dem Jahr davor.