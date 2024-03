SWR: Land lässt Oberrauch im Regen stehen

„Südtiroler Unternehmen haben Hilfe geleistet“

zieht das Unternehmen Oberalp vor Gericht und fordert in einer Zivilklage 30 Millionen Euro vom Südtiroler Sanitätsbetrieb zurück.„Weil man die Oberalp vor 4 Jahren als helfende Bank brauchte, scheint diese Summe als Loch in der Bilanz des Unternehmens auf. Nach unzähligen gescheiterten Gesprächen und Kompromissversuchen bleibt nur noch die Zivilklage“, sagt Oberalp-Präsident Heiner Oberrauch Nun äußerst sich der Wirtschaftsring zu dieser Causa: „Am Anfang der Pandemie, wo keiner mehr wusste wie es weitergehen kann, wo Hunderte Särge im Lkw-Konvoi aus Bergamo gefahren wurden und die Schutzausrüstung in unseren Krankenhäusern nur noch für einige Tage zur Verfügung stand, haben Südtiroler Unternehmen Hilfe geleistet.“Im Besonderen gelte das für die Oberalp AG. „Sie hat den eigenen Nähbetrieb auf das Nähen von Mundschutz und Goretexanzügen für die Ärzte im Operationssaal umgestellt und diese kostenlos dem Südtiroler Zivilschutz zur Verfügung gestellt“, heißt es in der Stellungnahme des SWR Darüber hinaus habe die Oberalp AG den Kontakt mit chinesischen Lieferanten für Schutzausrüstung zur Sanität hergestellt und für sie die Lieferung vorfinanziert. „Es ging darum den Ankauf von dringend benötigten Schutzmaterialien, auch in Anbetracht des weltweiten Wettlaufes für deren Beschaffung, für Südtirol sicherzustellen.“„Seit 4 Jahren wartet das Unternehmen auf Rückzahlung der vorgestreckten Summe von rund 30 Millionen Euro. Diese Situation bringt das Südtiroler Traditionsunternehmen in Bedrängnis“, so der SWR . „Ein Südtiroler Unternehmen, das in einer Notsituation helfen wollte, im Regen stehen zu lassen, entspricht nicht dem Verständnis von Verlässlichkeit und gegenseitigem Vertrauen zwischen öffentlicher Verwaltung und Wirtschaft.“Der SWR bedaure, dass bis dato keine Lösung gefunden werden konnte.