Wo in Südtirol die meisten Arbeitskräfte fehlen

„Doppelt so viele Betriebe haben Probleme“

Kellner und Köche kaum zu kriegen

Dass in vielen Branchen der Wirtschaft mehr Stellen als Arbeitskräfte verfügbar sind, ist nicht neu. Der Cgia Mestre hat für seine aktuelle Publikation aber die Daten aus allen Regionen und Provinzen zusammengetragen und verglichen. Dabei zeigt sich, dass die Lage in Südtirol besonders problematisch ist. 2022 gaben 52,2 Prozent der Betriebe an, Schwierigkeiten bei der Mitarbeitersuche zu haben. Italienweit waren es „nur“ 47,6 Prozent. Viele Stellen müssten gar unbesetzt bleiben – mit allen Folgen für Aufträge und Umsätze der Betriebe.Interessant ist auch, dass sich die Lage in den letzten 6 Jahren immer weiter zugespitzt hat. „Der Anteil an Unternehmen, die von Problemen bei der Rekrutierung von Arbeitskräften berichten, hat sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt“, so der Cgia Mestre. „In den kommenden Jahren dürfte sich dieser Trend sogar noch verstärken, weil aufgrund von demographischen Faktoren mehr Mitarbeiter aus dem Erwerbsleben ausscheiden als neue dazukommen dürften.“Im Ranking der Profile, die italienweit besonders schwer zu finden sind, liegen Ärzte und Pflegepersonal, Ingenieure sowie IT-Fachleute an der Spitze. Auch Betriebsleiter, Prüfmechaniker und Elektroschweißer seien italienweit kaum zu bekommen. In 8 von 10 Fällen gibt es bei diesen Profilen wenig Aussicht, geeignete Bewerber zu finden.Die Top 5 – in absoluten Zahlen - der von der Südtiroler Wirtschaft am stärksten nachgefragten Berufe führt das Servicepersonal für die Gastronomie und Hotellerie an. Dahinter folgen laut Cgia Mestre Köche sowie Reinigungspersonal fürs Gastgewerbe, Verkäuferinnen im Einzelhandel sowie Personal für Putzfirmen.