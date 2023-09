WorldSkills: Südtiroler Handwerker glänzen – Die Gewinner

Julia Stampfer

Alex Ploner

Alex Libardi

Georg Hochgruber

Laura Giraudo

Vize-Europameisterin der Friseure darf sich künftig Julia Stamper aus Eppan nennen. Mit ihr freut sich Fachexpertin Margit Gostner.Auch Bau- und Galanteriespengler Alex Ploner aus Wengen, der sich mit dem Fachexperten Paul Jaist auf den Wettbewerb vorbereitet hat, ist Vize-Europameister seiner Berufssparte.Den hervorragenden dritten Platz hat der Bodenleger Alex Libardi aus Meran erreicht. Sein Fachexperte Andreas Holzer ist stolz auf seine Leistung.Ein „Medaillon of Excellence“, das all jene mit besonders hoher Punktzahl erhalten, nahm Baumeister und Maurer Georg Hochgruber aus Rodeneck entgegen. Gemeinsam mit dem Fachexperten Ernst Seeber freuten sie sich über das erzielte Ergebnis.Ein weiteres Exzellenz-Diplom ging an Schönheitspflegerin Laura Giraudo aus Pinerolo mit Expertin Orietta De Santis, die den dritten Platz knapp verfehlt hat.Begeistert über die Ergebnisse zeigte sich die offizielle Delegierte von EuroSkills, Jasmin Fischnaller, die in Polen dabei war. Lobesworte kamen auch von lvh-Präsident Martin Haller, der die Auszeichnungen als „Zeugnis für die hohe Qualität der Ausbildung im Handwerk in Südtirol“ bezeichnete.