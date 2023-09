Zinsen: Zehnte Erhöhung in Folge!

Die schwächelnde Konjunktur unterbricht die Serie von Zinserhöhungen im Euroraum vorerst nicht: Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent an. Der EZB-Rat beschloss damit am Donnerstag in Frankfurt die zehnte Zinserhöhung in Folge seit Juli 2022.Mit den höheren Zinsen versucht die Notenbank, die hartnäckig hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Höhere Zinsen verteuern Kredite. Das kann die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Weil teurere Kredite zugleich eine Last für die Wirtschaft und die privaten Haushalte bedeuten, waren zuletzt Forderungen nach einer Zinspause lauter geworden.Selten war die Spannung so groß wie vor der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag. Denn sowohl unter Fachleuten als auch an den Finanzmärkten war man sich alles andere als einig, wie sich die Notenbanker entscheiden werden.