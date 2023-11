10 Jahre nach Mord an Juwelier: Sohn erhält 50.000 Euro – „Lächerliche Summe“

Vor mehr als 10 Jahren, am 21. März 2013, wurde sein Vater, der Goldschmied Giovanni Veronesi, bei einem Raubüberfall in der zentralen Mailänder Via dell'Orso durch 42 Schläge mit einem Schraubenzieher getötet.Nachdem der Angeklagte Ivan Gallo zuerst zu lebenslanger Haft und dann zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt wurde und keine Entschädigung zahlte, erreichte der Sohn beim Zivilrichter in Rom, dass der italienische Staat 50.000 Euro als Entschädigung für Opfer von Gewaltverbrechen zahlt.Eine Summe, die von seinen Anwälten Claudio Deflippi und Gianna Sammicheli als „lächerlich“ angesehen wird, die Berufung und den Gang vor die europäischen Gerichte ankündigen.