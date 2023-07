19-Jährige rettet 5 Menschen an ihrem ersten Tag als Bademeisterin

Was sich am vergangenen Freitag auf der „Spiaggia della Bufala“ südlich von Rom zugetragen hat, hat in Italien im wahrsten Sinne des Wortes hohe Wellen geschlagen: Eine 19-Jährige absolvierte ihre erste Schicht als Bademeisterin auf dem Strand und tat sich gleich 5 Mal als Lebensretterin hervor.Wie „Il Messaggero“ berichtet, kam die junge Frau zunächst einem Kitesurfer zu Hilfe, der sich zwar dem Ufer genähert hatte, jedoch nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Wasser kam. Während sie versuchte, das Büro des Hafenmeisters zu kontaktieren, wurde die 19-Jährige bereits zum nächsten Notfall alarmiert: Ein Mann konnte aufgrund der starken Strömung und der Wassertiefe von mindesten 3 Metern keinen Halt an den Uferfelsen finden, um aus dem Wasser zu klettern.In die gleichen Situation gerieten kurz darauf auch seine Frau und ein weiterer junger Mann. Beide waren ins Wasser gesprungen, um dem Mann ans rettende Ufer zu helfen.Aufgrund des hohen Wellenganges konnte die junge Bademeisterin kein Jetski zur Rettung der Schwimmer einsetzen. Also stürzte sie sich einzig mit einer Rettungsboje ausgestattet ins Wasser und konnte alle 3 sicher ans Ufer bringen.Wenig später wurde die 19-Jährige zu einem weiteren Rettungseinsatz alarmiert. Ein Junge, der gerade mit seinem Zwillingsbruder ein Bad nahm, sowie eine Frau schafften es aufgrund des starken Wellenganges nicht mehr zurück ans Ufer. Auch sie rettete die 19-Jährige aus den Fluten.