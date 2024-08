19-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall im Eggentaler Tunnel

19-Jähriger stirbt bei Unfall – 4 Verletzte, darunter 2 Schwerverletzte

Großeinsatz in Kardaun

Es war gegen Mitternacht, als eine Gruppe von jungen Leuten mit ihrem Fahrzeug auf der Eggentaler Straße talauswärts unterwegs war und am Ende des vorletzten Tunnels aus ungeklärter Ursache auf die andere Straßenseite geriet. Dabei prallte der Pkw mit voller Wucht auf die Tunnelwand.Für einen jungen Mann aus dem Trentino, der sich wohl auf der Rückbank des Fahrzeugs befand, endete der Unfall tödlich. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer und der Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. 2 weitere Personen – alle im Alter zwischen 20 und 30 Jahren – zogen sich leichte Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurden sie in das Krankenhaus von Bozen gebracht.Der Unfall führte zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte: 2 Notärzte des Weißen und Roten Kreuzes, 3 Rettungswagen des Weißen Kreuzes sowie die Notfallseelsorge waren vor Ort, um den Betroffenen zu helfen. Außerdem standen die Freiwilligen Feuerwehren von Kardaun, Eggen, Gummer und Bozen, die Berufsfeuerwehr Bozen und der Straßendienst im Einsatz Die Feuerwehrleute befreiten den leblosen Körper des 19-Jährigen sowie einen schwer verletzten Mann aus dem Fahrzeug. Die 3 weiteren Insassen konnten sich eigenständig aus dem Pkw befreien. Anschließend wurde die Unfallstelle gesichert, und die Eggentaler Straße musste vollständig für den Verkehr gesperrt werden.Die Carabinieri ermitteln aktuell die Ursache des Unfalls. Warum der Pkw gegen die Tunnelwand prallte, bleibt weiterhin unklar.