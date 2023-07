2 Tote bei Explosion auf Bohrinsel in Mexiko

Das Unglück ereignete sich auf einer Offshore-Plattform. - Foto: © APA

Ein weiterer Arbeiter werde noch vermisst, teilte der staatliche mexikanische Ölkonzern Pemex am Freitag (Ortszeit) mit. Das Unglück ereignete sich auf der Offshore-Plattform Nohoch Alfa rund 80 Kilometer nordwestlich der Stadt Ciudad del Carmen. Mehr als 320 Menschen wurden den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht.Die Explosion habe sich Freitag früh an einer Gasförderanlage ereignet, sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador. Die Ursachen des Vorfalls werden untersucht, wie Pemex-Chef Octavio Romero mitteilte. Rettungs- und Feuerlöschschiffe von Pemex sowie der Marine waren im Einsatz.