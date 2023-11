20 Jahre Bombenanschlag von Nasiriya: Italien gedenkt der Opfer

Foto: © ANSA / ALI HAIDER / RED

Staatsbegräbnis am 18. November 2003. - Foto: © ANSA / DANILO SCHIAVELLA / XY

Der Bombenanschlag

Vor genau 20 Jahren fuhr ein blauer, mit TNT beladener Tankwagen in den von der Armee und den Carabinieri besetzten Stützpunkt Maestrale im Irak ein. Der Bombenanschlag von Nasiriya im Jahr 2003 war ein Selbstmordanschlag. 19 Menschen kamen dabei ums Leben.Italien gedenkt am Sonntag der Attentat-Opfer von Nasiriya. Mattarella und Meloni erinnern an das Massaker und Italiens Engagement für Friedensmissionen. Der Verteidigungsminister antwortet den Familienangehörigen, die eine Goldmedaille für die Gefallenen gefordert hatten.Die „Teilnahme an internationalen friedenserhaltenden Missionen in unruhigen Regionen der Welt“, die „Italien im Laufe der Jahre im Dienste der internationalen Gemeinschaft und der Völkerrechte entwickelt hat“, „ist ein Zeichen für das Engagement und den Beitrag unseres Landes zu den konkreten Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Bekämpfung der Schrecken und Gräueltaten von Kriegen und Terrorismus“, schrieb Sergio Mattarella, in einer Botschaft an Verteidigungsminister Guido Crosetto anlässlich des Gedenktages für die Gefallenen, Militärs und Zivilisten, in internationalen Missionen.„Am Tag des Gedenkens an die militärischen und zivilen Gefallenen der internationalen Friedensmissionen gedenkt die Regierung pflichtbewusst und dankbar aller ihrer Landsleute, die in den Einsatzgebieten, in denen Italien zur Verteidigung von Freiheit, Frieden und Sicherheit tätig ist, ihr Leben geopfert haben. Der 12. November 2003 ist ein Tag, der für immer im nationalen Gedächtnis verankert bleiben wird“, sagte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni anlässlich des 20. Jahrestages des Angriffs auf Nasiriya.Vor 20 Jahren kam es zu einem der schlimmsten Massaker in der italienischen Militärs-Geschichte seit dem zweiten Weltkrieg. Am 12. November 2003 steuerten 2 Selbstmordattentäter einen Lastwagen, beladen mit Sprengstoff, in die von der Armee und den Carabinieri kontrollierte Mistral-Basis im Irak.Der verheerende Vorfall wurde ausgelöst, als die beiden Personen an Bord des Lastwagens sich in die Luft sprengten, was zur Explosion des Munitionslagers führte. Dieser Angriff forderte das Leben von 28 Menschen, darunter 19 Mitglieder des italienischen Friedenskontingents, einschließlich Carabinieri und Soldaten.