200 Meter weit gerutscht: Boznerin bei Skitour schwer verletzt

Ärzte enthalten sich der Prognose

Offenbar war die Frau zusammen mit 3 anderen Skibergsteigern auf dem Weg zum Gipfel, als sie gegen Mittag auf einer Höhe von etwa 2700 Metern plötzlich ausrutschte und auf der Westseite mehr als 200 Meter einen Hang aus gemischtem Schnee und Fels hinunterstürzte. Warum sie das Gleichgewicht verlor, ist noch unklar.Über die Notrufnummer 112 schlugen ihre Begleiter sofort Alarm. Sie hatten den Sturz mitansehen müssen, ohne ihrer Freundin helfen zu können. Die Notrufzentrale forderte den Hubschrauber an, während Bergretter aus Fassa sich am Rastplatz in Pozza di Fassa bereit machten, zum Unfallort geflogen zu werden. Das meldet die Tageszeitung „Alto Adige“.Die Retter stiegen mit dem Hubschrauber von Trentino Emergenza auf und entdeckten nach einer kurzen Erkundung aus der Luft die Skitourengeherin mit einem ihrer Begleiter, der sie in der Zwischenzeit erreicht hatte und Erste Hilfe leistete. Sie war nicht bei Bewusstsein.Mit einer Winde wurden 2 Bergretter abgelassen. Nachdem die 60-jährige Frau stabilisiert und angegurtet worden war, wurde sie selbst mit der Winde an Bord geholt und in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht.Die Begleiter wurden von den Bergrettern talwärts begleitet. Der Zustand der Frau gilt als sehr ernst, die Ärzte in Trient enthielten sich am Sonntag der Prognose.