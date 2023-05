3 Tote bei Flugzeugabsturz in der Schweiz

Der Unfall ereignete sich gegen 10.20 Uhr. Die Absturzstelle liegt in einem steilen und schwer zugänglichen Waldgebiet. Sie wurde weiträumig abgesperrt.Die Polizei gab am Nachmittag weder den Flugzeugtyp der Unglücksmaschine noch den Abflugs- und Zielort bekannt. Die Angehörigen der Opfer müssten zuerst informiert werden, erklärte Polizeisprecher Georges-André Lozouet auf Anfrage. Für die Zeit danach stellten die Behörden bis zum früheren Abend weitere Informationen in Aussicht.Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der Insassen feststellen. Auch am späteren Nachmittag waren die Einsatzkräfte noch am Unglücksort. Unterdessen nahm die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) Ermittlungen auf.