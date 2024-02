33-jähriger Südtiroler von Lawine mitgerissen und schwer verletzt

Der Alarm wurde von einer Gruppe französischer Skitourengeher ausgelöst, die das Unglück beobachteten. Der 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus von Belluno gebracht.Ebenfalls am heutigen Mittwoch wurden in der Palagruppe bei San Martino im Trentino 2 Tourengeher von einer Lawine verschüttet. Beide konnten aus den Schneemassen befreit werden. Eine Person erlitt schwere Verletzungen (Mehr dazu lesen Sie hier).