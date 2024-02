Trentino: 2 Tourengeher von Lawine verschüttet

Die Rettungskräfte im Trentino wurden um 12.15 Uhr alarmiert: Am Bureloni-Gipfel in der Palagruppe hatte sich eine Lawine gelöst.Zunächst war unklar, ob dabei auch Personen verschüttet wurde. Nachdem der Lawinenkegel mit Sonden und Lawinensuchgeräten nach Verschütteten auch mit Einsatz eines Hubschraubers abgesucht wurde, steht nun fest, dass 2 Personen verschüttet wurden.Die beiden Tourengeher wurden ins Krankenhaus Santa Chiara gebracht, einer davon ist ist schwer verletzt. An der Suchaktion hat auch eine Hundestaffel der Bergrettung teilgenommen.