35 Kinder aus Südtirol beim Papst zu Gast

18 Kinder der Meraner Grundschule „De Amicis“, 8 der Sterzinger Schule „A. Langer“ und 8 des Brixner „Rosmini“-Instituts haben sich unter der Leitung des italienischen Bildungsdirektors Vincenzo Gullotta an der Veranstaltung „Kinder treffen den Papst“ in der Audienzhalle Paul VI. beteiligt, an dem mehr als 7000 Kinder aus 84 Ländern teilgenommen haben.Die Südtiroler Kinder stiegen gestern um 7.12 Uhr in Bozen in einen Frecciarossa-Zug in Richtung Rom. Weitere 41 Teilnehmer aus dem Trentino schlossen sich in Trient an. Noch gestern Abend kehrten sie mit einem Frecciarossa-Zug nach Bozen zurück.Während der Veranstaltung, bei der der Chor aus Bologna „Piccolo Coro dell'Antoniano“ und der Sänger Mr. Rain auf der Bühne auftraten, konnten 14 Kinder verschiedener Nationalitäten dem Heiligen Vater Fragen zu den Themen stellen, die ihnen am Herzen liegen: Umwelt, Frieden, universelle Brüderlichkeit und soziale Ungleichheiten. „Diese Reise ist eine außergewöhnliche Gelegenheit für unsere Schüler. Es ist ein Privileg und eine Verantwortung, die Stimme und die Hoffnungen der Kinder unserer Provinz vor einer so wichtigen Persönlichkeit zu vertreten. Wir fühlen uns geehrt, unsere Gemeinschaft in diesem besonderen Kontext zu vertreten“, so Gullotta.Das Treffen wurde in Zusammenarbeit mit dem Dikasterium für Kultur und Bildung des Heiligen Stuhls, der Gemeinschaft Sant'Egidio, der Genossenschaft Auxilium, Trenitalia und Busitalia (ein Unternehmen der italienischen FS-Gruppe), den regionalen Schulämtern und mit Unterstützung der franziskanischen Welt, der Stiftung Perugia-Assisi und dem italienischen Fußballverband organisiert.