4 Jugendliche nach Bedrohung an 2 Hamburger Schulen gefasst

Die Polizei nahm am Abend die 4 Sch√ľler im Alter von 12 bis 14 Jahren fest. Bei ihnen wurden den Angaben zufolge 2 Spielzeugwaffen sichergestellt.2 von ihnen stehen im Verdacht, am Vormittag an einer Schule in Hamburg-Blankenese in einem Klassenraum eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht zu haben. Die Schule mit 1000 Sch√ľlern war daraufhin von der Polizei ger√§umt worden.Am Abend wurde dann bekannt, dass es eine √§hnliche Bedrohungslage an der Schule Mendelssohnstra√üe im Stadtteil Bahrenfeld gab. An beiden Schulen war die Lage am Abend wieder ruhig.