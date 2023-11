60 Jahre Europabrücke – Nach wie vor „bestens in Schuss“

Die Brücke steht auf 5 Stahlbetonpfeilern und ist an der höchsten Stelle 192 Meter hoch. (Archivbild) - Foto: © W.SIMLINGER,Degeng.25/24,1160 Wi

Nicht nur Verkehr

Auf der Europabrücke besteht auch die Möglichkeit zu Bungee-Sprüngen. (Archivbild)

„Bestens in Schuss“

Die Europabrücke gilt damit zweifellos als eine der wichtigsten Nord-Süd-Verkehrsverbindungen in Europa. 1968 waren es laut den Aufzeichnungen der nahe gelegenen Mautstelle Schönberg 1,97 Millionen Fahrzeuge welche die Brücke passierten, 2022 verzeichnete man ebendort 19,30 Millionen Fahrzeuge. Bereits 1998 hatte man mit 12,38 Millionen Fahrzeugen die 10-Millionen-Marke deutlich geknackt.Neben diesen Zahlen hat auch die Brücke beeindruckende Daten vorzuweisen. Die Ingenieure von damals standen vor enormen Herausforderungen: 70.000 Kubikmeter Beton wurden benutzt, 55.000 Kubikmeter Erd- und Felsmassen bewegt und über 6000 Tonnen unterschiedlicher Stahl verbaut. Die Brücke steht seither – quasi als Nordtiroler Wahrzeichen geltend – auf 5 Stahlbetonpfeilern und ist an der höchsten Stelle 192 Meter hoch.Die Europabrücke ist dabei mehr als nur die höchste ihrer Bauart in Europa – sie ist die höchste Balkenbrücke, die aus Pfeilern und einem sichtbar getrennten Überbau besteht – sondern auch gewissermaßen multifunktional. Neben ihrer naturgemäß angestammten Brücken- und Verkehrsfunktion besteht hier auch die Möglichkeit zu Bungee-Sprüngen, die bei entsprechenden Witterungs- und Windverhältnissen angeboten werden.Die Europabrücke ist eingebettet in das große Ganze der Brennerautobahn. Durch die hohe Verkehrsfrequenz fließen dort von Seiten der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (Asfinag) hohe Summen in die Sanierung. Diese Investitionen, die sich bis ins Jahr 2047 erstrecken, sind laut der Asfinag „als laufend zu erachten“. Dabei steht in dieser Sache vor allem die Luegbrücke oft im Fokus, deren anvisierter Neubau zuletzt immer wieder für heftige Diskussionen sorgte.Am Freitag steht aber die Europabrücke ganz und gar im öffentlichen Fokus – und damit eine Brücke, die derzeit nicht grundsaniert oder gar in Teilen neu gebaut werden muss. Die Brücke, die unter anderem jedes zweite Jahr von der Abteilung der Bauwerksinspektion kontrolliert wird, sei nach wie vor „bestens in Schuss“, hieß es. Nicht nur dafür wird die „alte Dame“ bei ihrem 60-Jahre-Jubiläum unter anderem mit einem in Tirol „landesüblichen Empfang“ gefeiert, also mit Schützen, Schüssen und „Schnapserl“.