650 Kilo Kokain in Bananenkisten in Tschechien entdeckt

Die Drogen seien in der zentralen Lagerhalle einer Supermarktkette in Klecany bei Prag gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Nationalen Rauschmittelkontrolle laut Nachrichtenagentur CTK am Sonntag. Ein Angestellter des Lagerhauses habe am Samstag beim Abladen von Paletten mit Bio-Bananen verd√§chtige P√§ckchen gefunden und die Polizei informiert.Mehrere Proben der Ein-Kilo-P√§ckchen ergaben, dass es sich um Kokain handelt. Die Bananenlieferung sollte urspr√ľnglich von Ecuador bis Amsterdam gehen. Die Beh√∂rdensprecherin sagte, es werde vermutet, dass den Drogenschmugglern m√∂glicherweise ein Fehler unterlief und das Kokain wegen Zeitmangels nicht wie geplant in Amsterdam entladen wurde, sondern zusammen mit den Bananen in das Logistikzentrum nach Tschechien gelangte. Den Angaben zufolge hat das Kokain auf dem illegalen Drogenmarkt einen Wert von umgerechnet mehr als 83 Millionen Euro.