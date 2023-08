A22-Raststätte: Juwelen im Wert von 5 Millionen Euro gestohlen

Der Diebstahl wurde in den vergangenen Tagen an der A22-Raststätte Eisack Ost verübt. Der Schmuckhändler war auf dem Rückweg von einer Messe in Italien nach Deutschland. Vermutlich wurde der Mann beschattet.Als der Deutsche sein Auto abstellte und in die Raststation ging, brachen die Täter den Kofferraum auf, entwendeten den Koffer und fuhren mit ihrem Auto davon. Einige Minuten später kehrte der Händler zu seinem Auto zurück und schlug Alarm.Dank der Videoüberwachung konnte die Polizei einen der Täter schnell ausfindig machen und verhaften, der jedoch nicht allein gehandelt hat. In der Zwischenzeit ist der Haftbefehl vom Voruntersuchungsrichter bestätigt worden.-----------------------------------------