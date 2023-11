Ab heute Winterausrüstungspflicht – Das müssen Sie wissen

Winterausrüstungspflicht auch im Sommer

Wer dieses Schild in Kombination mit einer rutschigen Fahrbahn sieht, muss entweder Winterreifen montiert haben oder Schneeketten anbringen. - Foto: © ch

Winterreifen werden wärmstens empfohlen

Die Werkstätten haben gerade alle Hände voll zu tun, einige gehen gar in Arbeit unter: Ab heutigem Mittwoch herrscht nämlich Winterausrüstungspflicht.„Vom 15. November bis zum 15. April herrscht auf der Brennerautobahn und in der Gemeinde Bozen Winterausrüstungspflicht. Das heißt Autos müssen entweder Winterreifen montiert haben oder Schneeketten im Kofferraum mitführen“, sagt der Abteilungsdirektor des Straßendienstes Philipp Sicher. „Sobald es schneit und die Fahrbahn rutschig wird, müssen diese sofort montiert werden.“„Auf Südtirols Staats- und Landstraßen hingegen ist es deutlich einfacher. Dort gilt die Winterausrüstungspflicht, wenn das blaue Schild mit den Reifen mit der Schneekette zu sehen ist – auch im Sommer“, sagt Sicher.Wer also mit Sommerreifen unterwegs ist, das Verkehrsschild sieht und die Fahrbahn schneebedeckt, matschig oder eisig ist, müsse zu jeder Jahreszeit sofort anhalten und Schneeketten montieren.Wer es bisher nicht geschafft hat, Winterreifen auf sein Auto zu montieren, sollte deswegen nicht in Panik geraten. Solange die Straßen nicht rutschig sind, sind Sommerreifen durchaus erlaubt, wenn man Schneeketten im Auto hat – zumindest in Südtirol. Im Ausland und in anderen Regionen Italiens gibt es unterschiedliche Regelungen, „weil jeder Straßenbetreiber seine Regeln selber machen kann“, erklärt Sicher.Winterreifen werden aber trotzdem wärmstens empfohlen: „Aufgrund einer anderen Gummimischung, haften Winterreifen viel besser auf der Straße, wenn es kalt ist“, weiß Julia Genetti, die Obfrau der Mechatroniker im lvh (hier lesen Sie mehr dazu). Außerdem schaut man dabei nicht nur auf die eigene Sicherheit, sondern tut den Einsatzkräften einen Gefallen. Bei Schneefall müssen sie oft unnötig ausrücken, weil einige Verkehrsteilnehmer mit Sommerreifen unterwegs sind.