Abschied: „Manuel lebt im Herzen der Menschen, die ihn geliebt haben, weiter“

Manuel Graffonara (19) verlor bei einem tragischen Arbeitsunfall sein Leben. - Foto: © trauerhilfe

Am Freitag, 11. August ereignete sich in Afers ein tragischer Arbeitsunfall auf einer Hotelbaustelle in Obermellaun oberhalb von Brixen. Der 19-jähige Maurer Manuel Graffonara kam dabei ums Leben. (Hier lesen Sie mehr zum tragischen Unfalltod). Am Donnerstag wurde in Afers in einer bewegenden Trauerfeier Abschied von Manuel Graffonara genommen. So viele Freunde, Bekannte, Vereine und Wegbegleiter von Manuel scharten sich um die trauernde Familie, dass die Trauerfeier von der Pfarrkirche auf den Platz am Widumkreuz verlegt wurde.Schützen, Feuerwehr und Begräbnisleiterin Manuela Unterthiner begleiteten mit den Angehörigen und Trauernden den Sarg bis zum Widumkreuz.„Manuel lebt im Herzen der Menschen, die ihn geliebt haben weiter“, betonte Manuela Unterthiner zur Trauergemeinde. Sie erinnerte daran, dass Manuel Graffonara seiner Mutter immer gesagt habe, dass er sie nie allein lassen werde. „Aus diesem Satz können wir nun Kraft schöpfen“, betonte die Begräbnisleiterin. Unterthiner wünschte den Hinterbliebenen viel Stärke, Trauer zuzulassen.