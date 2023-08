Tödlicher Unfall auf Hotelbaustelle in Obermellaun: Trauer um Manuel Graffonara

In den Kojawiesen in Obermellaun oberhalb von Brixen wird eine Hotelanlage gebaut (Archivbild vor Baubeginn).

Große Betroffenheit in Brixen und Umgebung

Kurz nach 15.30 Uhr ging der Alarm ein: Die Freiwilligen Feuerwehren von St. Andrä und Brixen, das Weiße Kreuz und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 eilten zur Unfallstelle. Auf den Kojawiesen wird seit einigen Wochen an einem Hotelneubau gearbeitet. Auch Manuel Graffonara war dort beschäftigt.Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen der Carabinieri. Nach ersten Erkenntnissen war der 19-Jährige dabei, mit einer Motorsäge Holzstützen zu entfernen, die ein Betonbauteil trugen. Dabei löste sich offenbar das Bauteil von der Wand und stürzte auf ihn. Seine Verletzungen waren so schwer, dass alle Wiederbelebungsversuche erfolglos blieben: Er starb noch an der Unfallstelle.Die Notfallseelsorge des Weißen Kreuzes und die Notfallpsychologie des Sanitätsbetriebes waren im Einsatz, ebenso der Bergrettungsdienst des AVS Brixen.Auch Experten des Arbeitsinspektorates waren vor Ort. Der Unfallbereich steht für die weiteren Untersuchungen unter Beschlagnahme.Die Freiwillige Feuerwehr von Afers nimmt auf Facebook Abschied von ihrem Kameraden: „Mit großer Fassungslosigkeit und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Kameraden Manuel Graffonara, der durch einen tragischen Arbeitsunfall viel zu jung aus unserer Mitte gerissen wurde. Lieber Manuel. Danke, für all die Momente, die wir mit dir erleben durften, jeden einzelnen bewahren wir mit großer Dankbarkeit in unserem Herzen. Unsere Gedanken sind bei deinen Angehörigen.“Das Almfest der Feuerwehr, das am Sonntag hätte stattfinden sollen, ist abgesagt.