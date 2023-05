Abschied von Alex Masera – „Für ihn geht es weiter, auch wenn wir das nicht sehen“

Alex Masera ist vergangene Woche bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. - Foto: © Instagram

Alex Masera war vergangene Woche aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Lieferwagen von der Loretobrücke in den Eisack gestürzt und dabei ums Leben gekommen (Hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück). Dass die Beerdigungsfeier in der Dominikanerkirche stattfand, war von Vater Rudi so gewollt. Genau dort hatte nämlich Alex, der von Beruf Bodenleger war, vor 2 Monaten noch den Parkettboden unter dem Altar poliert und aufgefrischt.Pfarrer Don Mario Gretter, ein Freund der Familie, sagte in seiner Predigt: „Wir sind alle für Alex hier, um uns zu verabschieden. Aber für ihn geht es weiter, auch wenn wir das nicht sehen können.“