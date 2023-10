Ägypter mit Koran in der Hand greift 3 Personen in Mailand an

Foto: © ANSA / MOURAD BALTI TOUATI

Der Ägypter wurde festgenommen und von der Polizei wegen Körperverletzung angezeigt. Er wurde auf Drogen und Alkohol getestet. Die Ermittler beschrieben ihn als eine Person, „die sich durch eine starke Feindseligkeit gegenüber der westlichen Zivilisation auszeichnet“.Der Angriff steht laut den Ermittlern nicht in Zusammenhang mit einer pro-palästinensischen Demonstration, an der sich am Samstagnachmittag in Mailand über 4000 Personen beteiligt hatten. Die Kundgebung wurde von verschiedenen Verbänden organisiert.Die Demonstranten schwenkten palästinensische Fahnen und Plakate mit der Aufschrift „Die wahren Terroristen sind Europa, Israel, die UNO und die USA. Befreit Palästina!“. An der Spitze des Zuges stand ein Transparent mit der Aufschrift „Stoppt den Völkermord in Gaza. Lasst uns Gaza retten“.