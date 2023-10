Ahrntal: Große Suchaktion – 51-Jähriger vermisst

Auto des Vermissten gefunden

Am heutigen Montagmorgen um 07:03 Uhr wurde die Bergrettung Ahrntal zu einer Suchaktion alarmiert. Ein 51-jähriger Südtiroler war am Wochenende zu einer Bergtour in Ahrntal aufgebrochen und ist bis heute nicht nach Hause zurückgekehrt.Nachdem das genaue Ziel unbekannt war, wurde zuerst nach dem Auto des Bergsteigers gesucht – dabei waren auch alle Feuerwehren des Ahrntales beteiligt.Das Auto des Vermissten wurde nach kurzer Suche auf einem Parkplatz in St. Johann im Ahrntal gefunden. Daraufhin konzentrierte sich die Suche auf das hochalpine Gelände.Ein erster Such-Flug des Rettungshubschraubers Pelikan 2 blieb ohne Erfolg. Derzeit werden Mannschaften der Bergrettung Ahrntal und Sand in Taufers sowie der Finanzwache in die Gipfelbereiche geflogen um dort nach dem Vermissten zu suchen.Im Einsatz stehen auch die Carabinieri von Sand In Taufers.