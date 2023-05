Ahrntal: Trauer um Erich Lechner (58)

Hydrauliker und großer Fan der Fußballmannschaft von Steinhaus

Ein weiteres tragisches Unglück innerhalb weniger Tage erschüttert das Ahrntal: Erst am Dienstagabend ist der 55-jährige Massimo Benetton in der Ahr beim Kajakfahren ertrunken (Hier lesen Sie mehr dazu). Und jetzt ein weiters Unglück: In der Nacht auf Sonntag ist der 58-jährige Erich Lechner aus Steinhaus in die Ahr gestürzt und konnte wenige Stunden später nur mehr tot geborgen werden.Das Unglück passierte kurz nach 1 Uhr: Lechner ist aus noch ungeklärter Ursache zu Sturz gekommen und in der Folge bei Steinhaus in die Ahr gefallen. Ein Begleiter hat sofort Alarm geschlagen.Die Feuerwehren des Ahrntals und Umgebung waren die ganze Nacht über im Dauereinsatz, auch die Wasserrettung und der Rettungshubschrauber suchte nach dem Vermissten.Die Suche wurde bis auf den Brunecker Talkessel ausgeweitet.Am frühen Sonntagvormittag dann die traurige Gewissheit: Der 58-Jährige konnte nur mehr tot aus der Ahr geborgen werden – auf der Höhe von Luttach (Hier lesen Sie mehr dazu). Erich Lechner war von Beruf Hydrauliker und in dieser Funktion seit Jahren im Betrieb seines Onkels angestellt.Bekannt war Lechner im Ahrntal auch für seine Leidenschaft für den Fußball, vor allem als Fan für den heimischen Fußballverein SSV Steinhaus. Es gab nur wenige Spiele, bei denen er nicht persönlich anwesend war.„Wir waren alle entsetzt, als wir von diesem Unglück hörten“, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Ahrntal, Helmut Klammer, zu STOL. „Es ist eine Katastrophe für die Angehörigen, aber auch für die gesamte Dorfgemeinschaft, wenn so etwas Schreckliches passiert“, so der Bürgermeister.