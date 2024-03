Alkohol und Drogen am Steuer: Mehrere Führerscheine entzogen

5 Führerscheine entzogen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Streifen der Straßen- und Staatspolizei intensive Kontrollen in weiten Teilen des Landes durchgeführt, um Fahrer, die sich unter Einfluss von Drogen oder Alkohol ans Steuer gesetzt haben, aus dem Verkehr zu ziehen.Insgesamt wurden dabei 44 Fahrzeuge kontrolliert, deren Fahrer einem Atemalkoholtest und einem Speichelabstrich zum Nachweis von Drogen unterzogen wurden.Bei einem Autofahrer mit Wohnsitz außerhalb der Provinz stellten die Polizisten ein Blutalkoholgehalt von 1,42 Gramm pro Liter fest – mehr als das Doppelte des zulässigen Werts von 0,50 Gramm pro Liter. Ein anderer in der Provinz ansässiger Autofahrer, der gerade unterwegs war, um seine Tochter von einer Diskothek abzuholen, wurde mit einem Atemalkoholwert von 1,08 Gramm pro Liter aufgehalten.Beide Fahrer mussten im Anschluss an die Kontrolle ihren Führerschein abgeben. Außerdem wurden 3 weitere Führerscheine eingezogen, weil deren Besitzer unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt wurden. Bei einer Person wurde sowohl der Konsum von Alkohol als auch von Drogen festgestellt.„In den kommenden Monaten werden diese Maßnahmen zur Bekämpfung von Alkohol am Steuer landesweit fortgesetzt. Wir betonen, dass mehr als 90 Prozent aller Unfälle durch korrektes Fahrverhalten vermieden werden könnten und dass diejenigen, die nach dem Konsum von Alkohol oder Drogen Auto fahren, eine Gefahr für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer darstellen“, unterstreicht die Staatspolizei in einer Aussendung.