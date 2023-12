Anfang Jänner: Einschreibungen in Kindergarten und Schule

Die Einschreibungen für das Bildungsjahr 2024/2025 erfolgen nur online. Jene für den Kindergarten beginnen am 8. Jänner und sind bis 16. Jänner möglich. Infos dazu finden sich auf dem myCivis-Portal unter „Online-Einschreibung in Kindergärten der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol“.Vom 10. Jänner bis 24. Jänner können Kinder in die Grundschule eingeschrieben werden. Die Einschreibung in die 1. Klasse darf nur an einer einzigen Schule erfolgen. In die 1. Klasse der Grundschule sind alle Kinder einzuschreiben, die bis zum 31. August 2024 das sechste Lebensjahr vollenden.Auch jene Kinder, die bis zum 30. April 2025 6 Jahre alt werden, können eingeschrieben werden. Die Einschreibung in die Ober-, Fach- oder Berufsschule (inklusive der gleichgestellten und anerkannten Privatschulen), ist ab 15. Jänner und bis 15. Februar möglich. Infos unter: Dienst | CIVIS, das neue Südtiroler Bürgernetz: Online-Einschreibung in Schulen der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol.