Arm im Alter: Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel

Teures Leben in Südtirol – aber kleine Rente

16.000 Personen in Südtirol, größtenteils Frauen, müssen mit der Mindestpension von monatlich knapp 600 Euro auskommen. Die Gründe, warum Altersarmut vor allem weiblich ist, sind schnell aufgezählt. Nicht berufstätige Frauen – vielleicht auch noch alleinstehend –, die sich um Kindererziehung bemüht und keine Beiträge eingezahlt haben, bekommen nur die staatliche Mindestrente.Vielen von ihnen hilft die Caritas. Bei ihrer Spenden- und Sensibilisierungskampagne „Not ist näher als du denkst“, die derzeit stattfindet, stellt die Caritas deshalb heuer das Thema Altersarmut in den Mittelpunkt. Mit der Aktion will sie Betroffene ermutigen, sich bei Schwierigkeiten Hilfe zu suchen. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, achtsam zu sein im Umgang mit älteren Menschen und sich mit ihnen solidarisch zu zeigen.Südtirol ist ein teures Pflaster, verstärkt durch die Preisanstiege der vergangenen Jahre. Da können viele Rentnerinnen und Rentner nicht mithalten. Viele von ihnen hätten Schwierigkeiten, mit ihrer geringen Rente die Kosten fürs Wohnen, aber auch für ihre Gesundheit zu decken, weiß man bei der Caritas Schuldnerberatung.„Es gibt dann einige, die ihre Wohnung mit Wohnrecht auf Lebenszeit verkaufen – eine kritische Entwicklung“, sagt Werner Niederbrunner von der Beratungsstelle.Wer die Caritas bei ihrer Arbeit für Menschen in Not unterstützen möchte, kann dies mit einer Online-Spende unter www.caritas.bz.it tun oder über eine Banküberweisung unter dem Kennwort „Caritas“ auf eines der Caritas-Spendenkonten: