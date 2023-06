Auer: Motorrad gegen Auto – Fahrer mittelschwer verletzt

Der Alarm ging um 14.31 Uhr ein. Auf der Höhe des Landwirtschaftsbetriebs „Soini“ nördlich von Auer war es zu dem Unfall gekommen. Der Motorradfahrer prallte gegen das Auto und fiel in den danebenliegenden Graben. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus.Die Sanitäter des Weißen Kreuzes versorgten den Verletzten an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in das Krankenhaus von Bozen.Der Motorradfahrer stammt aus Deutschland und war mit seiner Frau, die nur wenige Meter hinter ihm herfuhr, auf der Rückreise. Die Frau stand nach dem Unfall unter Schock.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Auer, das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Carabinieri.Zu einem ähnlichen Unfall ist es am Samstagvormittag in Vahrn gekommen. Ein 55-jähriger einheimischer Motorradfahrer verletzet sich dabei schwer.