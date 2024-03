In ganz Europa protestieren die Bauern; jetzt auch in Südtirol. Viele fuhren am Samstag mit ihren Traktoren in die Landeshauptstadt. „Ich bin sauer, ich habe sogar ein Plakat gemalt“: Mit diese Aufschrift auf seinem Schlepper kam ein Wipptaler Bauer nach Bozen. Wir haben Bäuerinnen und Bauern gefragt, warum sie auf die Straße gehen. Von Flora Brugger