Auf Radweg Stau umfahren: „So was noch nie erlebt“

Gegen 11 Uhr am Dreikönigstag hatte der Urlauberrückreiseverkehr am Fernpass bereits einen ersten Höhepunkt erreicht – Stau war die Folge. Ein deutscher Urlauber wollte diesem laut der „Tiroler Tageszeitung“ ausweichen und wählte dafür die alte Fernpassstraße, die nun allerdings ein teilweise nicht asphaltierter und für einen Pkw zu enger Radweg ist.Gegen 11 Uhr gab es für den Audi kein Vor und kein Zurück mehr und er drohte, im Schnee in ein steiles Waldstück abzurutschen. Die Freiwillige Feuerwehr Nassereith wurde mitsamt Abschleppdienst verständigt. Und sie staunten nicht schlecht über die vom Urlauber zurückgelegte Wegstrecke. „So etwas habe ich in 20 Jahren noch nie gesehen“, erzählte Abschlepper Stefan Hundertpfund der „Tiroler Tageszeitung“. Mit vereinten Kräften wurde der Audi wieder zurück auf die Fernpassstraße gestellt.