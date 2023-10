Auffahrunfall in Leifers: Tunnel gesperrt

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle und sperrten den Tunnel. - Foto: © FFW Branzoll

Die Autos wurden abgeschleppt. - Foto: © FFW Branzoll

Um etwa 7.30 Uhr ereignete sich im Leiferer Tunnel ein Verkehrsunfall, der zu Verkehrsbehinderungen f√ľhrte. Ein Pkw fuhr aus bisher ungekl√§rter Ursache auf der Tunnelstrecke auf ein anderes Fahrzeug auf. Gl√ľcklicherweise blieben die Insassen beider Fahrzeuge unverletzt.Da aus einem der beteiligten Fahrzeuge Fl√ľssigkeiten austraten, wurden umgehend die Freiwilligen Feuerwehren von Leifers und Branzoll alarmiert. Aus Sicherheitsgr√ľnden musste der Leiferer Tunnel vor√ľbergehend vollst√§ndig f√ľr den Verkehr gesperrt werden, was zu Staus in beiden Richtungen f√ľhrte.Auch der Stra√üendienst traf rasch am Unfallort ein und best√§tigte die offizielle Sperrung des Tunnels. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.Neben den Feuerwehren waren auch Rettungsdienst und die Stadtpolizei von Leifers vor Ort.