Aufzug im Altersheim fällt aus: Wehrleute bringen Bewohner aufs Zimmer

Die Freiwillige Feuerwehr Tirol wurde gestern gegen 18.45 Uhr mit einer außergewöhnlichen Notfall konfrontiert: Im Altersheim Tirol waren beide Aufzuganlagen ausgefallen.Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt gerade beim Abendessen – ohne Aufzug war es damit für einige von ihnen nicht mehr möglich in ihre Zimmer in den oberen Stockwerken zurückzukehren.Nach kurzer Anfrage beim Kommandanten Kofler Georg war für die Feuerwehr klar, bei diesem Notstand helfen zu wollen. Sofort wurde eine Mannschaft zusammengestellt, welche das Personal im Altersheim unterstütze und mehrere Heimbewohner mit Muskelkraft in das 2. und ins 3. Obergeschoss trug.