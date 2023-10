Bauernbund: Langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet

Dank des Bauernbund-Obmanns

13 Betriebe, die seit mindestens 50 Jahren bestehen, sowie 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mehr als 36-jähriger Tätigkeit im selben Betrieb sind kürzlich von der Handelskammer Bozen ausgezeichnet worden.Darunter befanden sich auch 2 Mitarbeiter des Südtiroler Bauernbundes. Josef Ennemoser war 36 Jahre lang für den Südtiroler Bauernbund im Einsatz. In den letzten Jahren war er in der Abteilung Sozialberatung/Patronat im Bezirksbüro Meran tätig. Vor einigen Tagen ist Josef Ennemoser in Pension gegangen. Noch im SBB beschäftigt ist hingegen Arnold Haringer. Er ist ebenfalls seit 36 Jahren im Südtiroler Bauernbund angestellt, aktuell als Bereichsleiter der Sozialberatung/Patronat im Bezirksbüro Schlanders.Bauernbund-Obmann Leo Tiefenthaler hob die langjährige Betriebszugehörigkeit hervor und dankte beiden Mitarbeitern. „Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, so lange einem Betrieb – in diesem Fall dem Südtiroler Bauernbund – die Treue zu halten. Ich möchte mich bei den Mitarbeitern Josef Ennemoser und Arnold Haringer für ihren tagtäglichen Einsatz und ihre Loyalität zum Wohle der Mitglieder bedanken.“ Gerade für einen Dienstleistungsbetrieb wie dem Südtiroler Bauernbund sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Wertvollste, was der Verband hat.“Die lange Betriebszugehörigkeit dieser beiden Mitarbeiter und noch weiterer sowie die insgesamt geringe Fluktuation im SBB zeige, dass der Südtiroler Bauernbund ein guter und attraktiver Arbeitgeber ist. „Das ist besonders in Zeiten des Fachkräftemangels von großer Wichtigkeit. Daher ist der SBB weiterhin bemüht, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.“