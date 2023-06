Über 17.000 Personen hatten sich auf dem Domplatz in Mailand versammelt, als um 15 Uhr der Sarg von Silvio Berlusconi am Mittwoch vor das Tor der prächtigen Kathedrale gefahren wurde. Zur Trauerzeremonie im Mailänder Dom selbst sind rund 2300 Teilnehmer zugelassen. Aus dem Ausland kamen zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft zum Staatsbegräbnis.Anwesend sind zudem Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella, Premierministerin Giorgia Meloni und 32 Regierungsmitglieder sowie die gesamte Riege von Berlusconis Partei Forza Italia, Juniorpartner der Koalition in Rom.STOL hat für Sie die Bilder der Trauerfeier gesammelt.Schon Stunden vor Beginn der Trauerfeier für Silvio Berlusconi haben sich Anhänger am Mailänder Dom eingefunden. Hinter den Absperrungen stehen Männer, Frauen, Jugendliche und Rentner mit Berlusconi-Fahnen und stimmen „Silvio! Silvio!“-Sprechchöre an. Der 86-jährige Berlusconi war am Montag in der Mailänder Klinik San Raffaele gestorben. Er litt an chronischer Leukämie. Der Mailänder Medienunternehmer hat Italiens politische Landschaft seit seinem Einstieg in die Politik im Jahr 1994 zutiefst geprägt. Der Senat legte am Mittwochnachmittag eine Schweigeminute zu Ehren des Vorsitzenden der Forza Italia ein.