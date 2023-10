Bei Neumarkt: Drogen im Wert von 120.000 Euro sichergestellt

Drogenpakete unter alter Kleidung versteckt

Der Mann mit Wohnsitz in der Region Venetien ist in der Nacht auf Mittwoch von den Finanzbeamten verhaftet worden: 3 Kilogramm Haschisch und mehr als ein Kilogramm Kokain hatte er in seinem Lieferwagen transportiert.Er wurde an der Autobahnausfahrt Neumarkt aufgehalten. Die Finanzbeamten bemerkten, dass sein Lieferwagen offenbar technische Probleme hatte.Als der Mann in der Nähe der Schranken anhielt, boten die Beamten ihm ihre Hilfe an. Tatsächlich bestätigte der Mann, eine Panne zu haben, weigerte sich aber entschieden, den Abschleppdienst zu rufen. Er behauptete, dass er bereits einen Bekannten kontaktiert habe, der das Auto abschleppen würde.Der Mann war auffallend nervös, sagte, er transportiere Kleidung, ohne jedoch den Bestimmungsort nennen oder die ungewöhnliche Uhrzeit seiner Fahrt erklären zu können.Die Beamten schritten zur Kontrolle: Im hinteren Bereich des Transporters fanden sie einen Stapel abgetragener Kleidung. Außerdem strömte ihnen ein starker Geruch nach Harz entgegen, der typischerweise auf Drogen hindeutet.Die Inspektion des Fahrzeugs bestätigte den Verdacht: Eine ziegelsteingroße Packung Kokain und 30 ähnliche mit Haschisch, versteckt in einer Plastiktüte, lagen unter der auf der Pritsche aufgestapelten Kleidung.Der Fahrer wurde verhaftet. Im Bozner Gefängnis wartet er auf die weiteren Schritte.Die sichergestellten Drogen hätten einen Wert von über 120.000 Euro gehabt.