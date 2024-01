Bei Salerno: Mann und Frau tot in Wohnung aufgefunden

Er soll seine Frau getötet und sich dann das Leben genommen haben; die 13-jährige Tochter habe in ihrem Zimmer nebenan geschlafen. Ein neuerlicher Frauenmord erschüttert Italien: Diesmal kommt die Nachricht aus Agropoli, in der Gegend von Salerno.Hier fanden die Ermittler die leblosen Körper des 63-jährigen Vincenzo Carnicelli und der 43-jährigen Annalisa Rizzo. Es waren die Nachbarn, die den Notruf absetzten, nachdem sie Schreie aus der Wohnung des Paares gehört hatten. Auch die Mutter der Frau alarmierte den Notruf, weil Rizzo nicht ans Telefon ging, wie der „Corriere della Sera“ berichtet.Was genau geschehen ist, ist noch nicht klar. Die Ermittlungen laufen.Die Carabinieri fanden ein Messer mit einer langen, blutigen Klinge: Es wird vermutet, dass es sich um die Waffe handelt, mit der der Mann zuerst seine Frau angriff und mit der er sich anschließend das Leben nahm. Am Körper der Frau wurden zahlreiche Stichwunden gefunden, am Körper des Mannes ebenfalls mehrere Stichwunden.